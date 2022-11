Enthaarungscremes

Chemische Enthaarungsmittel dürfen im Intimbereich nur mit absoluter Vorsicht angewendet werden! Sie können die empfindliche Haut an der Scheide, den Schamlippen und am After entzünden und zu allergischen Reaktionen führen.

Solche Cremes oder Schäume weichen das Haar bis zu zwei Millimeter unter der Haut auf, ohne die Wurzel zu zerstören. Die Haare wachsen erst nach 4 bis 10 Tagen nach.

