"Alles über die Autorin von ""Die Tribute von Panem""! "

Suzanne Collins, die Autorin der Panem-Trilogie, wurde kürzlich vom "Time Magazine" unter die 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres 2010 gewählt und steht damit auf einer Stufe mit James Cameron, Steve Jobs oder Robert Pattinson!

Diesen unglaublichen Popularitätsschub hat sie zwei Büchern zu verdanken: "Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele" und "Die Tribute von Panem. Gefährliche Liebe". Die Geschichte von Katniss, die sich für ihre Schwester opfert, und in Panem, einem fiktiven Land in der Zukunft Nordamerikas, in die Arena steigt, um sich den tödlichen Spielen zu stellen, entwickelt einen Sog, dem sich die Leser weltweit nicht entziehen können.

Seit Erscheinen des ersten Bandes diskutieren "Panem"-Süchtige auf Facebook, Twitter und zahllosen weiteren Foren den Fortgang der Geschichte. Gerade erschien der sehnsüchtig erwartete zweite Band "Die Tribute von Panem. Gefährliche Liebe" auf Deutsch. In den USA hat der zweite Band den Erfolg des ersten noch übertroffen und das Fieber so richtig ausbrechen lassen: In der dramatischen Fortsetzung steht Katniss zwischen ihren Freunden Peeta und Gale und wird zum Symbol des Widerstands der Unterdrückten gegen eine tyrannische Regierung.

"Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele" wurde von der Jugendjury zum Deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis nominiert. "Überwältigend", schrieb "Biss"-Autorin Stephenie Meyer. "Besser als Bis(s)!", sagen die "Panem"-Fans.

Weitere Informationen: www.dietributevonpanem.de