Ader am Penis! Ist das normal?

Hanno, 13: Vor einiger Zeit habe ich gemerkt, dass an meinem Penis eine Ader ist. Sie ist blau und läuft oben entlang. Wenn ich eine Erektion habe, sieht man sie noch deutlicher. Ich mache mir Sorgen deswegen. Was ist das?

Dr.-Sommer-Team: Ja. Das ist normal!

Lieber Hanno,

natürlich hat auch der Penis Adern, weil er gut durchblutet sein muss. Ein oder zwei dieser Adern zeichnen sich bei recht vielen Jungen deutlich unter der Haut des Penis ab. Wenn die Schwellkörper des Penis zur Erektion angeschwollen sind, kann man diese Adern meist noch besser erkennen. Und wenn die Haut des Penis sehr hell ist, schimmern die Adern eben auch bläulich durch die Haut. All das ist normal. Es ist Dir vielleicht nur früher nicht so aufgefallen oder hat sich durch das Peniswachstum in der Pubertät erst auf diese Weise verändert.

Solltest Du doch noch unsicher sein, ob mit Deinem Penis alles okay ist, geh zu einem Urologen. Er ist der Facharzt für solche Angelegenheiten. Einmal draufgucken – ohne anzufassen – und er kann Dir sagen, ob bei Dir alles normal aussieht.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Was passiert beim Männerarzt?!

