50 Jahre BRAVO: Die Story zum Jubiläum!

Geschichte kann so spannend sein: 50 Jahre BRAVO sind 50 Jahre Musikgeschichte. Stars kommen und gehen - und BRAVO ist immer hautnah dabei!

26. August 1956: Die erste Ausgabe von BRAVO liegt als "Magazin für Film und Fernsehen" an den deutschen Kiosken, herausgegeben vom 2005 verstorbenen Chefredakteur Peter Boenisch. Die Jugend hat erstmals ein eigenes Blatt - der Beginn einer bis heute einzigartigen Erfolgsgeschichte! Denn: Nie zuvor war eine Zeitschrift so lange Marktführer und hat die Jugend über Generationen geprägt. Mit dem Leserpreis OTTO, der Foto-Love-Story, den Starschnitten und Dr.-Sommer schreibt BRAVO bis heute Mediengeschichte.

Kein anderes Magazin bedient die Sehnsüchte und Wünsche der jungen Leute in Deutschland so genau und treffsicher wie BRAVO. Los ging es Mitte der Fünfziger, als das Bedürfnis nach Spaß, Lässigkeit und Glamour die autoritären Werte des Nachkriegs-Establishments zu bedrohen schien: 1959 eröffnete der erste Starschnitt den Kampf um die Wand im Kinderzimmer: Brigitte Bardot in Lebensgröße. Im selben Jahr wurde Peter Kraus von BRAVO als hüftwackelndes Pendant zu Elvis entdeckt.

In den Sechzigern gelang der ganz große Coup. In den "Lärmschlägern" der aufkommenden Beat-Ära erkannte BRAVO die großen Pop-Künstler von morgen. 1966 holte BRAVO die Beatles zur Blitztournee nach Deutschland. "Deutschlands größte Zeitschrift für junge Leute sorgt für die Beatsensation des Jahres", so kündigten Plakate die "BRAVO-Beatles-Blitztournee" an. Drei Konzerte in München, Hamburg und Essen hielten ganz Deutschland in Atem. Die Sonderzüge, mit denen die Fans zu den Konzerten reisten, hießen "Rasender John", "Schneller George", "Rollender Ringo" und "Fliegender Paul".

Mit dem "Knigge für Verliebte" hebt BRAVO 1962 erstmals in Deutschland eine Aufklärungsreihe für Jugendliche in eine Zeitschrift.

BRAVO ist 50 Jahre Musikgeschichte, 50 Jahre gelebte Starnähe. Mehr noch: BRAVO macht Stars, weil BRAVO immer die besten Kontakte hat - national wie international!

