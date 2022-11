50 Jahre BRAVO: Die Story zum Jubiläum!

Die heute per SMS- und Internetvoting ermittelten BRAVO-Lesercharts geben so präzise wie keine andere Hiterhebung wieder, was an der jungen Basis musikalisch abgeht. Hier wurde der Grundstein gelegt für den Erfolg von Boygroups wie New Kids on the Block, Take That oder den Backstreet Boys. Hier kann BRAVO seismographisch genau erkennen, wann das Verfallsdatum eines Stars oder das Ende eines Musiktrends einsetzt.

An der Relevanz von BRAVO für die Jugend hat sich auch 50 Jahre nach der ersten Ausgabe nichts geändert. BRAVO ist das größte Jugendmagazin Europas: mit eigenen Ausgaben in Deutschland, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, Serbien, Russland, Spanien und Portugal. Und außerhalb Europas erscheint BRAVO zusätzlich in Mexiko.

Mehr noch: Rund um die Zeitschrift ist seit Beginn der Neunziger Jahre eine Medienwelt für Jugendliche entstanden, die einzigartig im deutschen Pressemarkt ist. Mit dem Mädchenmagazin BRAVO GiRL!, dem Sportmagazin BRAVO Sport, dem Spielemagazin BRAVO SCREENFUN, dem Magazin BRAVO HIPHOP SPECIAL, der Tonträgerreihe BRAVO HITS und BRAVO Black Hits, der Fernsehsendung BRAVO TV, dem Onlineportal BRAVO.de, dem Handy-Angebot BRAVO Mobile und Live-Events wie der BRAVO SUPERSHOW präsentiert sich BRAVO im Jubiläumsjahr als stärkste Jugendmedienmarke Europas.

