50 Cent: Schussverletzung war Schicksal!

Sieben Jahre nach der Schießerei, die ihm fast das Leben kostete, ist der Rapper davon überzeugt, dass alles seinen Sinn hatte!

Das Jahr 2000 wäre beinahe 50 Cents (31) Todesjahr geworden: Der Rapper wurde von neun Kugeln getroffen, eine davon traf seinen Kiefer, schlug ihm Zähne aus und ließ seine Zunge anschwellen.

Nach der Schießerei blieb bei Fiddy immer ein leichtes Nuscheln zurück. Laut "Contact Music" machte ihn aber genau das zum Star! "Meine Stimme hat sich komplett verändert. Aber das witzige ist, dass das genau die Stimme ist, die jetzt jeder mag."

50 Cent ist mit dem Schicksalsschlag inzwischen im Reinen: "Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht Gottes Plan war, dass ich angeschossen wurde."

» 50 Cent in seinem Film "Get Rich Or Die Tryin'"!