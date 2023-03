Die Spannung vor dem Casting ist gigantisch: Schwitzende Hände. Zittrige Knie. Unsichere Blicke. Die Mädels laufen ständig auf die Toilette. Die Jungs checken ihre Haare im Spiegel. Alle haben den selben Traum: Ein Star zu werden! Deshalb wollen die Kandidaten auch perfekt aussehen, wenn sie gleich vor die Jury treten.

Denn es geht um einiges! BRAVO und SINALCO rufen zum großen Mission Famous Casting 2011 in Hamburg und Düsseldorf. Dort müssen die rund 120 Bewerber mit Show-Talent und Ausstrahlung überzeugen. In der Jury: Stars wie Mandy Capristo (21), Féréba Koné (20, "Das Haus Anubis") oder Queensberry!

Klar sind die Kandidaten da aufgeregt! Doch die meisten geben trotz Nervosität alles und zeigen, was sie drauf haben!

Auch wenn es am Ende nur für die acht Allerbesten reicht (siehe Bildergalerie).

Die coole neue Mission Famous- Clique darf Ende Juni am Star-Camp im Movie Park Germany in Bottrop teilnehmen. Dort wird an ihrem Talent gefeilt: Die Kandidaten werden im Modeln, Schauspielen und Tanzen von echten Profis trainiert. Am Ende der aufregenden Woche steht das große Finale: Die Star-Anwärter müssen zeigen, was sie gelernt haben. Schließlich winkt für den Gewinner ein fettes Karriere-Start-Paket: Eine Text-Rolle im Kino-Film von "Das Haus Anubis". Ein Gastauftritt bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Die BRAVO-Foto-Love-Story – und vieles mehr. Doch nur einer aus der "Mission Famous"-Clique wird es schaffen . . .

