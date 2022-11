Die Gewinner werden durch ein Voting der User ermittelt. Die Teilnehmer mit den meisten Stimmen gewinnen. Aus allen Teilnehmern können die Besucher der Website www.bravo.de das Foto auswählen, das ihnen am besten gefallen hat. Der Teilnehmer mit den meisten Stimmen gewinnt als Hauptpreis einen 250 EUR H&M Gutschein, in absteigender Reihenfolge werden dann die 150 EUR H&M Gutscheine, die 50 EUR H&M Gutscheine und die 30 itunes Gutscheine in Höhe von 15 EUR ausgegeben, bis die maximale Anzahl der Preise erreicht ist.

Du darfst nur teilnehmen, wenn du 14 Jahre oder älter bist. Soweit Du minderjährig (also unter 18 Jahre alt) bist, benötigst Du zur Teilnahme das Einverständnis Deiner Erziehungsberechtigten. Du darfst nur Fotos einstellen, auf denen Du selbst abgebildet bist und die Du entweder selbst gemacht hast, oder die Du nutzen darfst. Bevor wir Dein Bild veröffentlichen, schauen wir es uns an. Es werden nur „jugendfreie“ Fotos veröffentlicht, die keinesfalls pornographisch, gewaltverherrlichend oder in anderer Weise sittlich anstößig sein dürfen.

Mitarbeiter von Nestlé Deutschland AG, FX Lab und der Bauer Media Group sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 06.11.2011. Die Bauer Media Group behält sich vor, Namen der Gewinner zu veröffentlichen. Die E-Mailadresse der Teilnehmer wird nur zum Zwecke der Abwicklung dieses Gewinnspiels genutzt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich.