Was deinen Boy ausmacht:

Er ist genauso sportbegeistert wie du und stellt sich jeder Herausforderung. Dabei macht er meistens eine gute Figur. Und auch, wenn mal etwas schief geht, ist das für den Sportlichen kein Grund im Boden zu versinken. Er nimmt es mit Humor und stürzt sich mit dir gleich ins nächste Abenteuer. Faulheit ist für ihn ein Fremdwort und so wird bei euch jedes Date zum Abenteuer. Und falls dir dabei etwas kalt wird, ist unter seiner sportlichen Hoodie-Jacke bestimmt für euch beide Platz.

Der sportliche Typ ist locker, lässig und nimmt sich selbst nicht zu ernst. Genau das sind die Eigenschaften, die er auch bei seinem Girl sucht. Deshalb sei einfach ganz du selbst ? deine Natürlichkeit spricht für dich und deine sportliche Art spornt ihn dazu an, mit dir mithalten zu wollen. Hat ihn das Interesse erst mal gepackt, geht er mit dir durch dick und dünn!

Der Göttinnen-Ratgeber empfiehlt:

Der Sportliche mag deine lebendige Art und lässt sich auch gern von dir zu dem ein oder anderen Wettstreit anstacheln. Allerdings sollte es bei euch nicht nur darum gehen, wer der Bessere ist, denn das kann auf Dauer anstrengend werden. Zeig ihm doch zur Abwechslung mal das Girlie in dir und überrasch ihn bei der nächsten Mountainbike-Tour mit einem romantischen Picknick im Anschluss ? so sieht er in dir nicht nur den sportlichen Kumpel, sondern lernt dich einmal von einer ganz anderen Seite kennen!

Gewinne mit Gillette auf schülerVZ:

Sag uns, wie dein Traumboy sein muss! Mach mit und gewinne einen von 10 göttlichen Venus Spa Breeze oder einen von 10 Musicload-Gutscheinen für je 10 Songs. So geht?s: Einfach auf schülerVZ eine Freundin von Gillette Venus Deutschland werden und auf unsere Pinnwand schreiben. Weitere Infos unter: schuelervz.net/gillettevenusdeutschland

Zurück zum Anfang . . .