Du flirtest wie eine Göttin der Verwöhnung!

Du möchtest erobert werden! Meistens bist du zu schüchtern für den ersten Schritt und hoffst auf ein Signal oder eine Aktion deines Schwarms. Nur wenn du dich in deiner Haut wohlfühlst, kannst du dich auch auf einen Flirt einlassen. Angebote sind genügend da, du musst dir nur deinen Romeo schnappen.

Deine Göttinnen-Flirttaktik:

In schülerVZ, im Chat oder in der Bravo Community lernst du immer nette Boys kennen, denn da fühlst du dich sicher und traust dir auch den ein oder anderen Flirtspruch zu. Siehst du beim Shopping oder in der Schule einen netten Boy, lächelst du ihn erst einmal an und hoffst, dass er zu dir rüber kommt. Ein plumpe Anmache oder ein blöder Spruch schlagen dich direkt in die Flucht. Deine romantische und verträumte Art erweckt den Beschützerinstinkt bei den Boys. Du willst erobert werden und erwartest von deinem Schwarm den ersten Schritt. Wenn der sich traut, bist du total aufgeregt. Aber kein Problem, denn hier kommen deine ultimativen Flirttipps.

Die Göttinnen-Flirttipps für dich:

* Du bist schon Tage vor dem ersten Date total nervös? Dann lass dir zur Entspannung ein Schaumbad ein. Und mit dem Venus Spa Breeze wird selbst das Beinerasieren zur Entspannungsübung. Mit seinen Rasiergelkissen schäumt und rasiert er leicht in einem Zug und duftet wunderbar nach weißem Tee - genau das Richtige um noch einmal abzuschalten.

* Die Aufregung steigt? Dann höre einfach noch mal schnell auf dem Weg zu deinem Date in deinen Lieblingssong rein. Das entspannt dich und sorgt für gute Laune. Außerdem könnt ihr euch später die Kopfhörer teilen, während du ihm deinen Lieblingssong vorspielst. So kommt ihr euch unauffällig näher.

* Investiere schnell ein paar Minuten und informier dich im Internet über seinen Lieblingsfußballverein. Er wird sich über dein Interesse garantiert freuen.

* Wenn längere Pausen im Gespräch entstehen, dann bloß keine Panik. Lächle ihn an und schau dich um! Irgendetwas wirst du finden, worüber du dich mit ihm unterhalten kannst. Außerdem ist er bestimmt genauso nervös.

* Setz dein Statusupdate auf keinen Fall direkt nach dem Date auf "in love?. Vielleicht liest er mit und fühlt sich unter Druck gesetzt. Ein bisschen Spannung soll doch schon noch bleiben.

Der Göttinnen-Ratgeber empfiehlt:

Trau dir auch mal das ein oder andere zu. Du musst deinem Schwarm ja nicht direkt deine Gefühle gestehen! Du findest einen Boy aus der Parallelklasse total süß und ihr lächelt euch ständig an, doch keiner traut sich den ersten Schritt zu? Dann sag ihm doch einfach mal nett Hallo wenn du ihn siehst. Du wirst sehen, aus einer netten Begrüßung werden ein paar Sätze und dann lässt das erste Date bestimmt auch nicht länger auf sich warten. Gruscheln kannst du ihn später immer noch.

