Mach mit auf Facebook und gewinne eins von 15 MNY Beauty-Sets oder eine von 10 BRAVO Hits CDs. Geh einfach auf die MNY Seite auf Facebook. Dort findest Du einen Tab zur Aktion "ADDICTED TO DENIM". In diesem Tab kannst Du Dich in einer Postkarte markieren und Dein Bild wird automatisch hochgeladen.

Im nächsten Schritt kannst Du Deine zwei Freundinnen auswählen und markieren. Klicke einfach auf eine Muse. Es werden dann die Bilder Deiner Freundinnen automatisch hochgeladen und in die Karte eingefügt.

Zum Schluss schickst Du die Karte als Einladung an Deine Freudinnen und nimmst automatisch an der Verlosung von tollen MNY Beauty-Sets teil. Zusätzlich kannst Du Dir noch das Bild herunterladen oder verschicken.