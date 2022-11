Eine unvergessliche Woche! Was bei der Super-Aktion von BRAVO und SlNALCO alles abging . . .

"Und der Gewinner ist . . . Melis!"

Als diese Worte beim "Mission Famous"-Finale im Movie Park Germany in Bottrop fielen, kochten die Emotionen über: Die Siegerin weinte vor Glück. Das Publikum jubelte ihr zu. Und sogar bei den anderen Kandidaten war die Freude groß! Denn immerhin sind auch sie Gewinner – sie sind die besten acht unter über 1700 Bewerbern!

Gleich am ersten Workshop-Tag waren die "GZSZ"- Darsteller Jascha Rust (20) und Senta-Sofia Delliponti (21) zu Gast und gaben den Kandidaten tolle Schauspiel-Tipps.

Doch am Ende konnte es nur einen Sieger geben: Die 17-jährige Melis darf jetzt im Kinofilm von "Das Haus Anubis", bei "GZSZ" und in einer BRAVO-Fotolove-Story mitspielen. Vielleicht ja der Start in eine große Karriere? BRAVO und SINALCO gratulieren!