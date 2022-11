Zunehmen: Tipps für Mädchen!

Wer zunehmen will, muss dem Körper mehr Energie zuführen, als er verbrauchen kann. Das heißt: Mach Dich schlau, welche Lebensmittel mehr Kalorien haben, als andere. Allein diese zu essen - zum Beispiel nur Schokolade oder Chips- ist aber auch noch keine Lösung.

Es kommt nämlich auch auf die richtige Kombination der Lebensmittel an. Zulegen geht am besten, wenn Du in einer Mahlzeit Eiweiß und Kohlenhydrate miteinander verbindest. Kohlenhydrate sind vor allem in Beilagen wie Kartoffeln, Nudeln oder Reis. Sie geben Kraft und Ausdauer, während in Eiern oder Fleisch Eiweiß enthalten ist, dass für die Versorgung und den Aufbau der Muskeln wichtig sind.

Beispiele für die passende Ernährung:

Morgens ein Bananen-Milchshake (keine fettreduzierte Milch), auch gern ein Rührei auf Schwarzbrot oder ein Früchtemüsli mit Quark (kein Magerquark) sind gesund und passen zu Deinem Vorhaben. Und zum Mittag wäre zum Beispiel ein Bauernfrühstück (gebratene Kartoffeln mit Speck und Ei drüber), Pizza mit dickem Belag oder Nudelauflauf mit Käse genau das Richtige für Dich. Zucker, aber möglichst gesunder Fruchtzucker, ist außerdem hilfreich. Er versorgt Deinen Körper mit Zusatz-Energie. Zwischendurch mal eine Banane ist super, aber auch andere Früchte wie Weintrauben oder Orangen geben viel Power. Sprich: Sie haben ordentlich Kalorien.

Das Richtige und davon genug zu essen, ist vor allem für sehr schlanke Mädchen wichtig, die auch noch gern Sport machen. Sport verbrennt na klar jede Menge Kalorien. Wer dabei nicht abnehmen will oder daran arbeitet, etwas zuzulegen, muss besonders auf eine inhaltsreiche Ernährung achten.

Tipp: Da die meisten Jugendlichen von ihrer Mutter bekocht werden, macht es Sinn, Mama in die Pläne einzuweihen. Sie kann dann das Richtige einkaufen und zubereiten und statt Salat etwas gewichtigere Dinge auf den Teller zaubern.