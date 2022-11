Ziehen sich Gegensätze wirklich an?

Wir erklären, ob etwas dran ist an dem alten Spruch...

"Gegensätze ziehen sich an!" sagt ein altes Sprichwort. Damit ist gemeint, dass eine Art magische Anziehungskraft zwischen Menschen bestehen kann, die auf den ersten oder auch zweiten Blick total verschieden sind. Und das stimmt auch oftmals, weil die Andersartigkeit des Gegenübers einfach faszinieren kann und man total neugierig darauf ist, das Unbekannte zu entdecken. Oder: Weil der andere genau die Eigenschaften besitzt, die man selber gern hätte, die man vermisst oder erleben möchte.

So suchen sich zum Beispiel sehr ruhige Menschen oftmals einen lebhaften Partner oder sehr aufgedrehte einen Ruhepol als Freund oder Freundin. Oder sehr chaotische Menschen suchen sich ganz ordentliche und genaue Partner. Wer sich in seiner Familie gerade gar nicht wohl fühlt, sucht vielleicht einen Partner mit einer Familie, in der alles komplett anders läuft. Und Menschen, die selber ungern im Mittelpunkt stehen, fühlen sich zum Beispiel von einem Künstlertypen angezogen. Für die Art und Weise, auf die sich gegensätzliche Paare unterscheiden können, gibt es tausende Möglichkeiten.