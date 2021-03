Die beiden Sängerinnen waren früher unzertrennlich und fuhren sogar gemeinsam in den Urlaub. Doch dann sah man Rihanna (31) und Katy Perry (34) nicht mehr gemeinsam auf Veranstaltungen. Oh no, was da wohl vorgefallen ist? Niemand weiß es, aber zusammen gesehen wurden die beiden schon seit Jahren nicht mehr!