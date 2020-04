YUNGBLUD und Halsey: Nur gute Freunde?

YUNGBLUD und Halseys Liebesstory begann so schnell, wie sie wieder vorbei war. Und trotzdem waren sie eines der absoluten Dream-Couples im Musikbusiness. Nach ihrer schwierigen Trennung von Rapper G-Eazy im Oktober 2018, die sie auch in ihrem Song „Without Me“ verarbeitete, schien die Sängerin endlich wieder richtig happy mit Musiker-Kollege YUNGBLUD. Doch leider hielt die Romanze der beiden nur einige Monate an. Im Herbst 2019 war alles aus und vorbei, doch beide gaben an, nach wie vor miteinander befreundet sein zu wollen. Aber BFF mit dem Ex? Das geht ja wirklich selten gut. Und wie es scheint, schwirren in YUNGBLUDs Kopf noch so einige andere Gedanken mit, wenn er die heißen Moves seiner guten Freundin Halsey sieht.

Halsey bringt YUNGBLUD zum Schwitzen!

Kurz nach der Trennung zeigte sich Halsey an Halloween schon wieder verliebt mit Schauspieler Evan Peters, trotzdem ist in YUNGBLUDs und Halseys Liebesroman wohl noch nicht das letzte Wort geschrieben. Nicht nur dass Halsey inzwischen alle gemeinsamen Fotos mit Evan von ihrer Instagram-Seite entfernt hat, es gibt auch einige andere Anzeichen, dass zwischen dem Ex-Couple wieder mehr läuft als Freundschaft. Obwohl die beiden eher bekannt dafür sind, ihr Privatleben auch wirklich privat zu halten, sind ihre Fans umso erstaunter darüber, wie offen sie in letzter Zeit mit ihrer „Freundschaft“ umgehen. Gestern postete Halsey ein Video auf ihrem Instagram-Account in dem sie einige hotte Dance Moves zu Kehlanis neuem Song „Toxic“ hinlegte. Wie es scheint, brachten die YUNGBLUD ganz schön ins Schwitzen und kommentierte den Beitrag seiner Ex mit roten, keuchenden Emojis!

Kommentiert man so etwa den Beitrag einer "guten Freundin"? 🤔 Instagram @iamhalsey

Halsey scheint nicht nur das englische Essen zu vermissen

Wieder einmal haben die Fans einen Beweis erhalten, dass YUNGBLUD und Halsey auf eine romantische Reunion hinarbeiten, sofern sie da nicht schon sind. Obwohl sich beide bis jetzt nicht zu den Gerüchten geäußert haben, gab es schon in der frühen Vergangenheit einige interessante Instagram-Beiträge, die darauf hinweisen, dass zwischen den Sängern wieder das Feuer entfacht ist! Ende März teilte Halsey auf Instagram ein Foto von ihrem selbstgekochten Essen und schrieb dazu: „Mein erster Versuch, ein Sonntagsessen #YorkshireCertified zu kochen.“ YUNGBLUD repostete ihre Story, zusammen mit einem grünen Herz, und schrieb dazu: „Kann ich bestätigen.“ Ob YUNGBLUD damit einfach nur die Kochkünste seiner BFF feiert oder ob die beiden tatsächlich wieder zusammen sind? Wir würden ein Liebes-Comeback auf jeden Fall feiern!

Yungblud kommt ursprünglich aus Yorkshire in England und Ex Halsey scheint auf das typische englische Essen abzufahren. Instagram @yungblud

