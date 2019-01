Nach Bibis Beauty Palace ist jetzt die nächste YouTuberin schwanger: Paola Maria (24) verkündete die News gerade auf ihrem Instagram-Kanal.

Paola Maria: Das Baby ist da!

Herzlichen Glückwunsch - Paola Maria und Sascha Koslowski sind Eltern geworden! Auf Instagram verkündete das YouTuber-Pärchen die frohe Botschaft in einem emotionalen Post: „Ich kann meine Gefühle immer noch nicht in Worte fassen. Wir haben das schönste Weihnachtsgeschenk bekommen, unseren kleinen Schatz. Wir sind beide immer noch neben der Spur. Das ist der schönste Abschluss für das Jahr 2018. Ich melde mich bald bei euch“, schreibt die Beauty-Queen unter ihr Bild. Klingt fast so, als würden sich die beiden eine kleine Social-Media-Pause gönnen. Das hat sich die kleine Familie auch wirklich verdient. Hoffentlich können sie diesen besonderen Moment gemeinsam genießen. Wir wünschen den frisch gebackenen Eltern jedenfalls viel Glück, Liebe und Gesundheit zur Geburt des Babys.

Paola Maria: Sie bekommt ein Baby

Über ein Jahr nach der Hochzeit mit YouTuber Alexander aka. Sascha Koslowski erwartet Beauty-YouTuberin Paola Maria mit ihm ihr erstes Kind. Im wievielten Monat die YouTuberin ist, hat sie uns bisher nicht verraten. Genau wie YouTube-Kollegin Bibis Beauty Palace und deren Boyfriend Julienco sind Paola und Sascha bereits seit einigen Jahren ein Paar.

Paola Maria: Emotionales Verkündungs-Video bei YouTube

Auch bei YouTube verkündete die Beauty ihre Schwangerschaft. Das Video beginnt mit Paolas Worten: "Man weiß ja nie – Wenn's passiert, dann passiert es", erklärt die 24-Jährige und fügt hinzu "und dann ist es auch richtig so." Es folgen süße Pärchen-Bilder des YouTube-Couples und Aufnahmen ihrer Traumhochzeit, die das Paar letztes Jahr feierte und auch Hündchen Briochi ist auf einigen der Zusammenschnitte zu sehen. Besonders rührend: Ab der Mitte des Videos kann man den Herzklopfen ihres Babys schlagen hören! Seht hier das emotionale Video:

Das Paar scheint sehr glücklich über die Neuigkeiten, in einem offiziellen Statement verrät Paola: “Wir freuen uns wirklich sehr auf das Baby. Unser größter Wunsch war es, irgendwann einmal eine eigene Familie zu gründen. Dass dieser so schnell in Erfüllung geht, konnten wir im ersten Moment wirklich kaum glauben. Da nun aber allmählich mein Bauch wächst, realisieren wir es langsam. Uns steht eine Zeit voller Veränderungen bevor, der wir gespannt und voller Freude entgegenblicken". Zuckersüß, oder? Die Italienerin wuchs selbst ohne Vater auf und freut sich deshalb umso mehr darüber, einen Partner wie Sascha an ihrer Seite zu haben.

