Woher weiß ich, wann er kommt?

Marta, 15: Ich möchte am Wochenende mit meinem Freund(15 Jahre) schlafen. Deshalb möchte ich gern wissen, woher ich weiß, wann er einen Orgasmus bekommen hat und wann der Sex zu Ende ist.

Dr.-Sommer-Team: Dafür kann es verschiedene Signale geben!

Liebe Marta,

nicht jeder Junge verhält sich gleich, wenn er zum Orgasmus kommt. Aber es gibt doch einige Erkennungszeichen, die viele Jungen gemeinsam haben:

Kurz vor dem Orgasmus werden die Bewegungen zum Beispiel oftmals schneller. So steigt auch die Erregung des Jungen schneller – bis hin zum Orgasmus. Einige Jungen stöhnen in dieser Phase deutlicher oder atmen schneller. Beim Orgasmus verändert sich auch oftmals der Gesichtsausdruck. Und nach dem Höhepunkt werden die Bewegungen des Jungen meist viel langsamer oder er hört ganz auf mit den typischen Bewegungen seines Beckens. Fast immer erschlafft dann auch der Penis und er rutscht leichter aus der Scheide, als vorher. Viele Jungen brauchen dann erst mal eine kleine Pause. So ist "das Ende" seitens des Jungen recht deutlich zu erkennen.

Es ist aber nicht so, dass immer der Junge vorgibt, wie lange der Sex dauert oder was dabei gemacht wird. So lange sein Penis steif ist, können Jungen und Mädchen beim Sex alles machen, worauf beide Lust haben. Und wenn einer keine Lust mehr hat oder einfach eine Pause braucht, können beide das sagen. Auch das Mädchen.

Übrigens: Mädchen können natürlich nach einem Orgasmus einfach weiter Sex haben. Viele finden es aber schön, dann eine Pause zu machen und das Gefühl zu genießen, bevor es möglicherweise weiter geht. Das wissen viele Jungen nicht. Sag also selber, wann es für Dich noch schön ist, oder wenn Du lieber "nur" weiter schmusen magst.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Umfrage:Wie lange dauert bei Dir Sex?

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.