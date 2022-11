Wo finde ich große Kondome?

Benjamin, 15: Mein Penisumfang ist 15 Zentimeter. Ich hab schon Kondome mit 52 bis 56 Millimeter getestet, aber sie sind alle zu eng. Wo finde ich größere Kondome?

Dr.-Sommer-Team: Im Internet!

Hallo Benjamin,

vielen Jungen passen die Standard-Kondome aus der Drogerie nicht. Toll, dass Du trotzdem nicht aufgibst und Dich so verantwortungsvoll darum kümmerst, eine Lösung zu finden. Und die gibt es: Kondome mit einem größeren Umfang bekommst Du im Internet. Da gibt es zum Beispiel einen Anbieter, der Kondome in 55 verschiedenen Größen anbietet. Dort werden auch Jungen fündig, die besonders schmale oder breite Gummis brauchen. Auch für einen Umfang von 15 Zentimetern. Es ist super wichtig, dass ein Kondom gut passt. Es darf weder faltig oder schlabberig sitzen, weil es dann abrutschen kann. Noch darf es spannen, weil es dann weh tun oder reißen könnte. Nur wenn ein Kondom gut passt, ist es sicher - und fühlt sich gut an. Das wirst Du merken, wenn Du eines in Deiner Größe testest.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos zum Thema:

» 12 gute Gründe, ein Kondom zu benutzen!

» Du hast eine Frage an uns? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!