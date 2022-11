Wir haben meine Eltern beim Sex gehört!

Maria, 12: Letztens hat meine beste Freundin bei mir übernachtet. Und in der Nacht haben meine Eltern miteinander geschlafen. Sie haben so laut gestöhnt, dass wir es bis in mein Zimmer hören konnten. Natürlich hat es meine Freundin auch gehört. Jetzt hab ich Angst, dass sie es weiter erzählt. Was mach ich denn jetzt?

Dr.-Sommer-Team: Versuche es locker zu nehmen!

Liebe Maria,

die eigenen Eltern beim Sex zu hören, finden viele Jungen und Mädchen peinlich oder unangenehm. Es ist auch ganz normal, weil du sie dir eben nicht beim Sex vorstellen kannst und willst. Das musst du ja auch nicht. Aber vielleicht gelingt es dir, das Ganze positiv zu sehen: Sie schlafen noch miteinander. Ein gutes Zeichen - dafür, dass sie sich als Paar gut verstehen und Lust aufeinander haben. Besser, als wenn du dir Sorgen machen müsstest, ob sie sich noch lieben. Oder? Trotzdem könnten sie etwas Rücksicht nehmen und versuchen, dir zu Liebe etwas leiser Sex zu haben. Wenn dir das wichtig ist, müsstest du ihnen das dann allerdings sagen. Sie ahnen ja vielleicht nicht, dass ihr alles mitbekommen habt. Ein kurzer Satz dazu reicht schon. Zum Beispiel:"Könnt ihr beim Sex etwas leiser sein. Ich möchte euch dabei nicht hören. Vor allem nicht, wenn meine Freundin da ist." Mit einem Lächeln oder Grinsen ist das schnell gesagt. Nehmt es locker und lacht vielleicht sogar gemeinsam darüber, anstatt euch irgendwie zu schämen. Dann fällt es leichter, darüber zu reden. Und deine Freundin bittest du, dass sie mit niemandem darüber redet, weil es dir sonst peinlich wäre. Als gute Freundin wird sie das sicher verstehen. Du kannst schließlich nichts dafür, was deine Eltern machen - auch wenn sie etwas ganz Normales tun.

Liebe Grüße,

Dein Dr.-Sommer-Team

