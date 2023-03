"Wild Girls - Auf Higheels durch Afrika" - neue TV-Show

In der neuen TV-Show "Wild Girls - Auf Higheels durch Afrika" heißt es für zwölf Promifrauen: Wüstensand statt roter Teppich, gleißende Sonne statt Blitzlichtgewitter und Ziegen hüten statt Fingernägel lackieren und shoppen gehen.

Was passiert wenn zwölf luxusverwöhnte Promi-Ladies mitten in der Wildnis Afrikas landen? Wie werden sie mit brütender Hitze, kräftezehrender Trockenheit und einfachsten Lebensbedingungen umgehen? Wie kommen sie mit der fremden Kultur und den Sitten und Gebräuchen der Einheimischen zurecht? Und wie werden sie wohl reagieren, wenn sie auf wilde Tiere, giftige Schlangen und gefährliche Skorpione treffen? Die Antwort gibt's ab dem 10. Juli 2013, um 20.15 Uhr bei RTL. In der neuen Show "Wild Girls - Auf High Heels durch Afrika" werden die Girls auf große Überlebens-Mission in die Wildnis Namibias geschickt.

Bei dem Trip wird den "Promis" so einiges abverlangt, denn bei ihrer Reise müssen sie hunderte von Kilometern durch die unterschiedlichsten Regionen des Landes zurücklegen. Dabei müssen sich alle Ladies den örtlichen und kulturellen Gegebenheiten anpassen und sich täglichen Aufgaben und Wettkämpfen stellen, um sich dabei den Weg ins große Finale zu erkämpfen. Übernachtet wird mitten in der Wüste, in Steppengebieten, in einfachsten Behausungen oder zu Gast bei namibischen Naturvölkern, den Himbas und den San.