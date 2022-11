Wie wird SB noch besser?

Jens, 14: Ich befriedige mich schon seit einigen Jahren selbst und würde gern mal was Neues ausprobieren. Im Moment denke ich: Soll das schon alles gewesen sein? Ich würde nämlich gern noch extremere Orgasmen haben und neue Dinge ausprobieren. Ich nehm schon Bilder und Pornos zu Hilfe. Aber gibt es noch andere Dinge die stärkere Gefühle bringen?

Dr. Sommer-Team: Irgendwann kannst Du das Gefühl nicht mehr steigern!

Lieber Jens,

es gibt natürlich einige Möglichkeiten, wie Du bei der Selbstbefriedigung Abwechslung ins Spiel bringen kannst. Ganz einfach zum Beispiel: die Hand wechseln, Gleitgel dazu nehmen, SB mit unterschiedlichen Kondomen oder einem Penisring, den Du in gut sortierten Drogerien bekommst. Andere Sextoys für Jungen gibt es oft nur in Shops, für die Du volljährig sein musst. Ob Dich solche Versuche an Dein Ziel bringen ist allerdings fraglich.

Tatsache ist nämlich, dass Du Dein Gefühl beim Orgasmus nicht ein Leben lang beliebig steigern kannst. Auch nicht, wenn Du tausend Hilfsmittel hinzunimmst oder neue Technicken probierst. Im Gegenteil: Es kann sogar passieren, dass Du immer weniger Spaß an der Selbstbefriedigung entwickelst, wenn Du zu technisch dabei wirst und dazu immer krassere Pornos guckst. Eine Art Abstumpfung ist die Folge, wenn Du zu exzessiv onanierst.

Viele nehmen sich einfach nicht genug Zeit für den Sex mit sich selbst und sind recht ruppig mit sich und ihrem Körper, weil sie nach jahrelangem "Üben" genau wissen, wie sie schnell zum Höhepunkt kommen. Da bleiben tolle Gefühle oft auf der Strecke.

Deshalb versuche es ganz anders: Lass mal eine Woche die Finger von Dir und mach es Dir dann bequem um Dich mit einer eigenen Sexfantasie in Stimmung zu bringen. Guter Sex beginnt nämlich im Kopf. Genieße jede Bewegung und dass Du es wieder tun kannst. Abwechslung entsteht durch jede neue Fantasie.

Dein Dr.-Sommer-Team

