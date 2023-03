Wann ist eine Beziehungspause sinnvoll?

Dadurch merkt jeder ganz deutlich, was ihm die Beziehung zum anderen überhaupt noch bedeutet: Vermisst du ihn oder kommst du auch gut ohne ihn gut klar? Bist du erleichtert, endlich mal wieder deine Ruhe zu haben? Oder sehnt sich jede Zelle deines Körpers nach ihm, weil du ihn so vermisst? Solche Gefühle spürst du leichter, wenn du mal einige Zeit ohne den anderen bist.

Meistens geht's um alles oder nichts!

Ziel einer bewussten Beziehungspause ist es, dir darüber klar zu werden, ob du weiter mit jemandem zusammenbleiben willst und wenn ja, was sich dann ändern muss. Oder ob du dich doch besser trennst, weil die die Beziehung dir nicht die Perspektive gibt, nach der du dich sehnst.

Wer macht Beziehungspausen?

Frisch Verliebte wollen und brauchen meistens keine Beziehungspause. Im Gegenteil! Sie können nicht genug voneinander kriegen und würden am liebsten jede Minute miteinander verbringen. Sie leiden eher darunter, wenn sie voneinander getrennt sind.

Anders ist das bei Paaren, die schon mehrere Monate oder sogar Jahre zusammen sind. Da schleicht sich manchmal ein Alltag in die Beziehung ein, der einen oder beide Partner unzufrieden macht. Da macht es Sinn, mal für ein paar Wochen aus dem gemeinsamen Alltag auszusteigen, um zu testen, wie viel Liebe noch da ist, wenn man nicht ständig aufeinander hängt.

Viele Beziehungen brauchen keine besonderen Beziehungspausen, weil die Partner sich sowieso nicht so oft sehen. Zum Beispiel, wenn jeder noch einen eigenen Freundeskreis hat, mit dem er regelmäßig was allein unternimmt. Oder wenn sich ein Paar nur zwei, drei Mal pro Woche sieht, weil die Partner weit auseinander wohnen. Je enger und öfter ein Paar zusammen ist, desto sinnvoller ist es eine Beziehungspause einzulegen, wenn es Probleme gibt, die mit Reden nicht zu lösen sind.

Welche Regeln gibt es für eine Beziehungspause?

Jede Beziehung ist anders. Deshalb gibt es auch keine allgemeingültigen Regeln für Beziehungspausen. Wichtig ist aber: Wer sich bewusst für eine Auszeit in der Beziehung entscheidet, sollte die Bedingungen dafür auch gemeinsam festlegen. Nur so weiß jeder, woran er ist. Also macht euch klar . . .

In einer Beziehungspause seid ihr keine Singles! Wer sich für eine Beziehungspause entscheidet, um sich über seine Gefühle für den anderen klar zu werden, ist in dieser Zeit nicht ohne Beziehung - also kein Single. Schließlich macht ihr die Pause, um eure Beziehung wieder auf die Reihe zu bringen und nicht um neue Partner zu finden. Deshalb sprecht vorher unbedingt drüber, was ihr euch in der Auszeit gegenseitig alles zugesteht und was nicht.

Wie lange sollte eure Beziehungspause dauern?

Das hängt von eurer Beziehung und euren Problemen ab, die ihr damit lösen wollt. Wer schon ein paar Monate zusammen ist und sich mehrmals pro Woche sieht, sollte sich eine Auszeit von mindestens zwei Wochen gönnen. Das reicht normalerweise, um sich über seine Gefühle klar zu werden. Dauert die Auszeit zu lange (zum Beispiel mehr als vier Wochen) kann das zur Entfremdung zwischen euch führen. Dann findet ihr möglicherweise nicht mehr zusammen. Wer erst ein paar Wochen oder weniger zusammen ist, für den macht eine Beziehungspause keinen Sinn.

Eine Beziehungspause bedeutet, keinen Kontakt zu haben! Auch dann, wenn die Sehnsucht groß ist. Wer das nicht aushalten kann oder will, sollte sich erst gar nicht auf eine Beziehungspause einlassen. Denn dann bringt sie nichts, weil sich jeder für sich über seine Gefühle zu eurer Beziehung klar werden muss, ohne sich durch die Gefühle des anderen beeinflussen zu lassen. Also: Nicht treffen, nicht schreiben, nicht telefonieren und keine SMS schicken.

Worum geht's überhaupt zwischen euch? Eine Beziehungspause ist kein Allheilmittel für Beziehungsprobleme. Und: Es nützt auch nichts, wenn ihr euch zwei, drei Wochen nicht seht und dann so weitermacht wie vorher. Eine Beziehungspause hilft euch nur dann weiter, wenn euch klar ist, was ihr mit der Auszeit erreichen wollt.