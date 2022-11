Wie sag ich, dass ich Petting will?

Markus, 15: Meine Freundin und ich sind jetzt schon seit über einem halben Jahr zusammen. Wir treffen uns oft, aber mehr als Küssen und Kuscheln läuft bisher nicht. Ich will auch noch nicht unbedingt mit ihr schlafen. Aber Petting fände ich schon schön. Wie kann ich herausfinden, ob sie es genauso sieht? Oder wie kann ich es sie wissen lassen, ohne sie direkt darauf ansprechen zu müssen?

Dr.-Sommer-Team: Mit oder ohne Worte!

Lieber Markus,

wenn Ihr beide schon ein halbes Jahr zusammen seid, hat sich Deine Freundin sicher auch schon Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, wenn Ihr Euch körperlich näher kommt. Vielleicht ist sie selber unsicher, wie es zu dem nächsten Schritt kommen kann und wer den Anfang machen sollte. Ein Gespräch darüber wäre also sicher interessant.

Es ist aber verständlich, dass Du sie nicht direkt darauf ansprechen möchtest. Du müsstest ja aber auch nicht fragen: „Wollen wir mal Petting machen?“ Sondern Du kannst Deinen Wunsch in andere Worte verpacken. Flüstere ihr beim Küssen oder Schmusen zum Beispiel ins Ohr: „Ich würde Dich gern überall berühren.“ Oder Du streichelst sie beim Kuscheln am Bauch, fährst mit den Händen ganz leicht Richtung Intimbereich oder Brüste und fragst leise: „Darf ich?“ So kannst Du Dich dem Thema langsam annähern, ohne viel reden zu müssen.

Es geht natürlich auch ohne Worte. Taste Dich jedes Mal ein Stück weiter vor mit Deinen Händen, wenn es die Situation zulässt. Wenn Du das Gefühl hast, dass sie es auch schön findet, kannst Du Schritt für Schritt ein bisschen weiter gehen. Wenn Du auch von ihr berührt werden möchtest, kannst Du ihre Hand in Deine nehmen und sie dorthin legen, wo es Dir gefallen würde. Besser nicht gleich auf Deinen steifen Penis, weil sie sich ja auch erst Mal rantasten muss. Aber an eine andere empfindsame Stelle. Mit der Zeit wächst das Vertrauen zwischen Euch. Ihr findet raus, was der jeweils andere mag und werdet vermutlich immer mutiger. Wenn sich Nähe so entwickelt, können sie beide genießen. Viel Spaß dabei!

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Petting: So geht's!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.