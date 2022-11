Wie oft Sex: Was ist in einer Beziehung normal?

Das Bedürfnis nach Sex ist bei jedem Menschen anders. Deshalb ist es auch sehr unterschiedlich, wie oft Paare Sex haben. Einige lieben es, so oft wie möglich miteinander zu schlafen. Sogar mehrmals am Tag. Andere finden es auch völlig okay, wenn sie alle paar Tage, ein Mal in der Woche oder im Monat Sex haben. All das ist normal. Und niemand muss sich damit Stress machen, wenn er oder sie von anderen hört, dass sie es viel öfter tun.

Vor allem zu Beginn einer Beziehung ist bei den meisten die Verliebtheit, die Neugierde und die Lust auf den anderen besonders groß. Deshalb haben viele Paare zu Anfang der Beziehung etwas häufiger Sex, als nach einigen Monaten. Das bedeutet nicht immer gleich, dass mit dem Paar und seiner Beziehung etwas nicht stimmt. Es ist einfach so, dass nach dem ersten "Sturm der Leidenschaft" zunehmend alle anderen Dinge an Bedeutung gewinnen, wie man auch noch zusammen machen kann - außer Kuscheln, Knutschen und Sex.