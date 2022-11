Wie lange überlebt Sperma im Badewasser?

Überlebensdauer: Wenige Sekunden

Möglichkeit schwanger zu werden: So gut wie ausgeschlossen

In normalem Leitungswasser und erst recht in Seifenwasser sterben Samenzellen schon nach wenigen Sekunden ab. Man muss sich also keine Sorgen machen, wenn Sperma ins Badewasser gelangt oder unter der Dusche vom Bauch gewaschen wird.

