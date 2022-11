Wie krieg ich sie ins Bett?

Timo, 14: Meine Freundin und ich sind beide 14. Neulich hat sie mir schon mal einen geblasen. Jetzt will ich gern mit ihr schlafen. Wie krieg ich das hin?

DR. SOMMER-TEAM: Das könnt Ihr nur gemeinsam entscheiden!

Hallo Timo, das erste sexuelle Erlebnis mit deiner Freundin hat bei dir scheinbar die Lust auf mehr geweckt. Weißt du denn, ob deine Freundin auch schon mit dir schlafen will? Das ist nämlich die wichtigste Voraussetzung für ein schönes erstes Mal. Sag ihr in einem ungestörten Moment, dass du daran denkst und dir das wünschen würdest. Eine gute Gelegenheit für so ein Gespräch ist zum Beispiel, wenn Ihr euch in den Armen liegt und kuschelt. Aber dränge sie nicht, denn damit setzt du sie unter Druck. Deine Freundin könnte das Gefühl bekommen, dass es dir nur um Sex geht. Und das wäre schade für euch und eure Liebe. Vielleicht kann und mag sie dir deinen Wunsch noch nicht erfüllen. Dann versuch locker zu bleiben und Nähe ist schön – aber zu viel davon wirkt schnell erdrückend sprich sie ein paar Wochen später noch mal vorsichtig darauf an. Und wenn sie genauso Lust darauf hat wie du – prima! Dann ist es wohl bald so weit. Damit ihr es problemlos genießen könnt, kümmert euch rechtzeitig um eine sichere Verhütung.

Dein Dr. Sommer-Team