Wie krieg ich die Haare am After weg!

Boris, 15: Rund um meinen After hab ich lauter Haare, die mich stören. Ich weiß aber nicht, wie ich sie wegbekommen kann, ohne mich zu verletzen. Am besten fände ich es, wenn sie so lange wie möglich weg wären. Wie geht das?

Dr.-Sommer-Team: Informiere Dich über "Waxing"!

Lieber Boris,

Haare rund um den After sind normal. Trotzdem finden das einige Jungen und Mädchen nicht schön. Das Problem an dieser Stelle ist, dass sie schlecht einsehbar ist. Eine Rasur ist also nur vor dem Spiegel oder ohne genaue Sichtkontrolle möglich und birgt deshalb die Gefahr, sich zu schneiden.

Am längsten hält eine Haarentfernung immer, wenn die Haare nicht rasiert, sondern an der Wurzel herausgezupft werden. Wenn das mit einem elektrischen Gerät gemacht wird, nennt man das epilieren. Sich selber an dieser Stelle zu epilieren, ist allerdings schwer und sicher schmerzhaft.

Deshalb lassen sich immer mehr Jungen und Mädchen die Haare in der Intimregion oder an Damm und After in einem Waxing-Studio entfernen. Dabei wird Wachs oder eine spezielle Zuckermasse streifenweise auf die Haut aufgetragen und dann schnell abgezogen, sodass die Haare mit der Wurzel entfernt werden. Machen das Profis mit der richtigen Technik, halten sich die Schmerzen in Grenzen.

Mit dieser Methode bleiben die Haare am längsten weg und wachsen auch nicht so stoppelig nach, wie es nach einer Rasur der Fall ist. Waxing-Studios gibt es mittlerweile in immer mehr Städten. Geh doch mal zu einem und mach Dich weiter schlau, wenn das für Dich in Frage kommt.

Dein Dr.-Sommer-Team

