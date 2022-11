Wie hole ich ihm einen runter?

Ella, 15: Ich kann meinem Freund keinen runterholen, weil er keine Lotion oder ähnliches benutzen will. Aber trocken gleitet es irgendwie nicht so. Was soll ich denn jetzt machen, wenn ich es so nicht richtig hinkriege?

Dr.-Sommer-Team: Frag ihn, wie er es macht.

Liebe Ella,

Dein Freund scheint es Dir nicht leicht zu machen, wenn Du ratlos vor der Frage stehst, wie Du ihn am besten mit der Hand zum Orgasmus bringen kannst. Er scheint einen Grund dafür zu haben, dass er keine Lotion verwenden möchte. Frag ihn ruhig, warum er das nicht will. Dann verstehst Du es vielleicht besser.

Entscheidend ist jedoch weniger, was er nicht will, sondern was ihm gefällt. Und bevor Du länger rumrätselst oder rumprobierst, lass Dir von ihm Tipps geben. Er weiß ja schließlich am besten, was er mag.

Entweder, er macht es Dir vor oder er nimmt Deine Hand und bewegt sie auf die Weise, auf die er die Bewegungen und den Druck schön und erregend findet. Bitte ihn ruhig, es Dir zu zeigen. Das muss kein Problemgespräch sein. Du kannst ihm auch mitten beim Petting leise ins Ohr flüstern: "Zeig mir, wie du es magst!" Vielleicht ist er überrascht, aber er wird Deine Aufforderung sicher erregend finden.

Fällt es ihm jedoch schwer, Dir einen Einblick in seine Technik zu geben, sei ganz offen: "Ich weiß nicht wie ich es machen soll und ich bin total unsicher dabei. Das will ich nicht. Deshalb zeig es mir bitte. Sonst möchte ich es nicht mehr machen." Spätestens dann wird er ziemlich sicher offener. Also nur Mut, damit das Raten ein Ende hat.

Dein Dr.-Sommer-Team

