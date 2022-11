Wie erkenne ich, ob er Sex will?

Nathalie, 15: Mein Freund und ich sind jetzt schon seit fünf Monaten zusammen. Wir haben schon öfter Petting gemacht. Jetzt möchte ich mit gern mit ihm schlafen. Aber wie erkenne ich, dass er es auch will? Ich hab schon mal versucht, das Thema Sex anzusprechen. Aber er hat glaube ich nicht verstanden, dass ich es gern möchte. Wie kriege ich denn jetzt raus, ob er auch will?

Dr.-Sommer-Team: Rede mit ihm oder mach den Anfang!

Liebe Nathalie,

sicher ist es nicht leicht über Sex zu sprechen. Aber nur weil Dein erster Versuch nicht gleich erfolgreich war, solltest Du nicht aufgeben. Werde deutlicher. Wenn Ihr das nächste Mal zu zweit seid und kuschelt, könntest Du ihn zum Beispiel fragen: „Hast Du auch schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, mit mir zu schlafen?“ Wenn Du ganz mutig bist, sagst Du vielleicht auch: „Ich würde gern bald mit Dir schlafen. Ich stelle es mir schön vor. Hast Du auch Lust?“ Vielleicht musst Du Dir einen kleinen Ruck geben, weil es ungewohnt ist, darüber zu reden. Aber Du wirst sehen, wie viel leichter es plötzlich wird, wenn Du nicht um den heißen Brei herum redest. Eine andere Möglichkeit ist, langsam den Anfang zu machen. Beim Petting lässt sich gut rausfinden, ob mehr für ihn auch okay ist. Wenn Du unsicher bist, was er fühlt und denkt, dann flüstere ihm leise ins Ohr: „Ich hab Lust mit Dir zu schlafen!“ Sorge dafür, dass ihr sicher verhütet. Also kümmere Dich entweder vorher um ein hormonelles Verhütungsmittel oder kaufe Kondome, die ihm passen werden. Dann ist für alles gesorgt. Wenn er noch nicht möchte, kannst Du ihm liebevoll antworten: „Sag mir, wenn Du so weit bist. Ich freu mich schon darauf.“ Probier es aus. Denn über Sex zu reden, kann sehr anregend sein.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Test: Bist Du bereit für's erste Mal?

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.