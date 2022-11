Wie Du mit Kondomen besseren Sex hast!

Längerer Sexgenuß für Jungs, die zu schnell kommen!

Viele Jungs kommen beim Sex sehr schnell zum Orgasmus. Der Nachteil: Sie können Sex nicht richtig genießen und die Partnerin hat kaum Chancen auf einen Orgasmus. Hier können Kondome helfen, die Zeit bis zum Orgasmus zu verlängern!

Dickere Kondome!

Benutzt ein Junge Kondome mit einer dickeren Wandstärke, wird der Reiz etwas gedämpft und der Junge kommt nicht so schnell zum Orgasmus.

Normale Kondome haben eine Wandstärke von 0,06 Millimeter. Extra dünne sind sogar nur 0,04 Millimeter dick. Das ist dünner als die menschliche Haut. Deshalb bezeichnet man sie auch oft als "gefühlsecht". Dickere Kondome bringen es dagegen auf eine Wandstärke von 0,1 Millimeter. Das ist fast doppelt so stark. Dadurch wird der Reiz beim Sex etwas gedämpft. Die Konsequenz: Männer können den Sex länger genießen.

Um nicht so schnell zum Orgasmus zu kommen gibt es aber noch eine andere Möglichkeit:

Aktverlängernde Kondome!

Solche Kondome enthalten im Reservoir ein leichtes Betäubungsmittel (Benzocain), das die Eichel vorübergehend unempfindlicher macht und so die Zeit bis zum Samenerguss verlängert.

In der Drogerie gibt es mittlerweile eine recht große Auswahl an Kondomen. Eine große Auswahl an speziellen Produkten findest Du im Internet.

