Wie Du mit Kondomen besseren Sex hast!

Schmerzfreier Sex durch Gleitbeschichtung!

Manchmal gibt es Zeiten, da bleibt bei einem Mädchen die Scheide recht trocken. Das kann an den Hormonen liegen oder daran, dass das Mädchen nicht erregt genug ist.

Fehlt die Feuchtigkeit, gibt's Probleme beim Einführen des Penis, der Geschlechtsverkehr tut weh oder wird sogar unmöglich.

Kondome mit Gleitbeschichtung!

Hier helfen Kondome mit Gleitbeschichtung! Sie sind außen besonders feucht und fördern die Gleitfähigkeit. Trägt man zusätzlich auf das Kondom noch Gleitgel auf, kann man den Gleiteffekt noch verstärken.

Inzwischen sind die meisten Kondome auf dem Markt feucht beschichtet. Kondome mit einer besonders gleitfähigen Beschichtung sind in der Produktbeschreibung meistens mit "extra feucht" oder "besonders gleitfähig" beschrieben.

Gleitgel!

Du kannst den Gleiteffekt noch erhöhen, wenn du zusätzlich zum Kondom Gleitgel verwendest. Gib dazu etwas Gleitgel auf das bereits übergerollte Kondom und an den Eingang zur Scheide. Beim Einführen und durch die Bewegungen des Penis in der Scheide verteilt es sich auf dem Gummi und sorgt so für schmerzfreien Sex.

Achtung: Zusammen mit Kondomen nur Gleitgele verwenden, die auf Wasserbasis hergestellt sind (steht auf der Flasche!). Ölhaltiges Gel oder Cremes machen den Gummi schnell mürbe. Dann reißt er leichter.

