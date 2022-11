Wenn die Freundin schmollt. . .

Voll nervig! Sie schweigt und schmollt! Was kann jetzt helfen? Und was macht alles nur noch schlimmer? Wir geben Dir die besten Tipps, wie Du mit der Stimmung Deiner Freundin umgehen kannst. . .

Jeder ist Mal schlecht drauf! Vielleicht kannst Du nicht Mal was dafür, dass Deine Freundin schmollt. Aber selbst wenn: Das kann ja nicht ewig so gehen. Deshalb ist es wichtig, über den Grund für Ihre schlechte Stimmung zu sprechen. Leichter gesagt, als getan! Denn wer schmollt, lässt den anderen auch gern mal schmoren. Damit dieser Zustand nicht ewig anhält, und Dir nicht auch noch die Laune verdirbt, geben wir Dir hier ein paar hilfreiche Tipps. . .

"Frag mich, was ich hab!"

Wer schmollt, möchte damit manch Mal zum Ausdruck bringen, dass es ihm/ihr nicht gut geht. Irgendwas stört! Doch einige Menschen rücken nicht von selbst mit der Sprache raus. Sie möchten gefragt werden:"Was hast Du denn?" Du kannst ihr diesen Gefallen tun, wenn es Dir nichts ausmacht. Aber auf Dauer ist das anstrengend. Gehört Deine Freundin zu den Menschen, die gern gefragt werden möchten, dann sage ihr zum Beispiel:"Wenn dich was stört, dann sag das doch bitte gleich. Ich mag das nicht, wenn ich raten oder fragen muss, was du hast."

Du bist schließlich kein Hellseher! Oder?

"Ich will jetzt aber schmollen!"

Deine Freundin hört nicht auf, bleibt in ihrer Stimmung und rückt mit der Sprache nicht raus? Dann musst Du etwas deutlicher werden. Es ist okay, wenn Du ihr sagst:"Entweder wir klären jetzt, was Dein Problem ist, oder ich gehe. So möchte ich nicht meine Zeit mit Dir verbringen. Lieber wäre mir allerdings, wir würden das aus der Welt räumen." Im Ernstfall musst Du dann natürlich wirklich gehen, damit es wirkt. So merkt sie, was ihr Verhalten bei Dir auslöst und sie damit bei Dir nicht weiter kommt. Das klingt etwas streng. Aber im Grunde tust Du ihr einen Gefallen. Denn so lernt sie, ihre Probleme auf eine gute Weise zu klären - ohne stundenlanges Schmollen! Sondern: Gleich raus damit!

"Das hat nichts mit dir zu tun!"

Nicht immer richtet sich die Stimmung Deiner Freundin gegen Dich. Aber woher sollst Du wissen, was der Grund ihres Ärgers ist? Wenn Du unsicher bist, was los ist, frag sie ganz konkret:"Sag Mal, hab ich was mit Deiner Stimmung zu tun, oder ist es wegen etwas anderem?" Wenn sie auf Dich sauer ist, versuche es zu klären. Wenn es aber an jemand oder etwas ganz anderem liegt, sollte sie Dir das fairerweise sagen. "Es hat nichts mit dir zu tun!" Ein Satz, der viel Verunsicherung weg pustet.

Bist Du nicht der/die "Schuldige"? Dann frag sie, ob sie Lust auf etwas Ablenkung hat. Vorausgesetzt natürlich, Du hast auch Lust dazu: Macht etwas, wobei es Euch gut geht und sie nicht so sehr über ihr Problem grübeln kann. In einer Freundschaft sind das Gesten, mit denen Du zeigen kannst: Ich steh auch zu Dir, wenn es mal nicht so einfach ist! Das stärkt das Vertrauen zwischen Euch. Und dem anderen etwas Gutes zu tun, ist oft auch für einen selber schön.

Sag es richtig!

Streit gibt es in jeder Freundschaft und in jeder Beziehung! Das gehört auch dazu. Gibt es nie Auseinandersetzungen, werden vielleicht wichtige Dinge nicht angesprochen. Doch irgendwann kommt der unterdrückte Ärger raus. Der eine ist wütend, der andere tobt sich beim Sport aus, der Nächste schmollt. Jeder reagiert anders.

Das Problem ist: Menschen, die schmollen, neigen später im Gespräch dazu, dem anderen Vorwürfe zu machen: "Immer machst du...!" Oder:"Nie achtest du auf...!" Und:"Du hast mich gar nicht gefragt...!" Kennst Du das von Deiner Freundin? Leider bringen diese Sätze mehr schlechte Stimmung als Klärung. Wenn Ihr Kritik formuliert, achtet darauf, dass es keine Vorwürfe sind. Hier ein paar Tipps für die Gesprächsgestaltung:

Nicht gut ist ein Anfang wie: "Immer machst du..."

Besser ist:"Mich stört, wenn du..."

Und dann einen Wunsch formulieren:"Lieber wäre mir, wenn du in Zukunft..."

Anstatt:"Das ist blöd von dir!"

Probiere es Mal an einem Beispiel aus, wie sich der Unterschied anfühlt. Wenn Ihr Euch gegenseitig Mühe gebt beim diskutieren, findet ihr schneller eine Lösung oder Frieden, als wenn es Vorwürfe hagelt.

Manch Mal hilft allerdings kein diskutieren. Vielleicht ist es ihr einfach wichtig zu hören: "Es tut mir Leid. Ich wollte dich nicht verletzen." Ein Satz, der vielen schwer über die Lippen geht. Und gleichzeitig hat er eine sehr große Wirkung-für beide!