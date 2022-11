An welcher Stelle endet "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - 1"?

Am 18. November startet "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - 1" in den Kinos - aber wie wird der Film aufhören - an welcher Stelle wird also "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - 2" wieder einsteigen? Außerdem erzählt Daniel Radcliffe jetzt, dass er mit seiner Leistung in "Harry Potter und der Halbblutprinz" nicht so richtig zufrieden war . . .

Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: "Teil 1 wird übrigens so ungefähr bei Kapitel 24 des Buches enden, wo Voldemort in den Besitz des Elderstabs gelangt, eines der drei Heiligtümer des Todes, durch die der Besitzer unsterblich wird", verrät jetzt "Entertainment Weekly".

Beim neuen Film wird dann hoffentlich auch Daniel Radcliffe (21) wieder mit seiner Leistung zufrieden sein - das war bei "Harry Potter und der Halbblutprinz" nämlich offenbar nicht so!

"Ich war nicht völlig begeistert von meiner Performance im 'Halbblutprinz' - ich fand es ziemlich eintönig und fand nicht, dass da genug Abwechslung drin war" so Daniel laut "Showbizspy" "Also habe ich hart daran gearbeitet, dass ich, wenn der siebte Film herauskommt und ich immer noch nicht glücklich damit bin, wenigsten weiß, dass es nicht daran lag, dass ich es nicht versucht hätte."

