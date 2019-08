Wassermann-Mädels sind top Wissenschaftlerinnen!

Wassermann: 21. Jan. bis 19. Feb. Du hast außergewöhnliche Ideen, einen großen Drang nach Freiheit und bist immer auf der Suche nach Herausforderungen und Abwechslung. Was passt da besser als der Beruf der Künstlerin oder Designerin? Doch Fortschritt und technische Neuerungen stehen ebenfalls in deinem Interesse. Deshalb findest du auch problemlos einen Platz in der Wissenschaft. Bei der Forschung wird von dir nicht nur ein scharfer Verstand, sondern auch Teamgeist verlangt, um gemeinsam neue Errungenschaften für die Menschheit zu entwickeln. Wer weiß, vielleicht designst du das Handy der Zukunft? Deine Individualität und dein Ideenreichtum sind aber auch eine super Grundlage für eine Karriere in der Film- und Fernseh-Branche. Mit deiner unkomplizierten Art wirst du bei Vorgesetzten und Kollegen gut ankommen und immer für eine Spitzen-Stimmung sorgen. Deine einzige Schwäche ist Disziplin. Du lässt dich gern ablenken, darum musst du hin und wieder angestoßen werden, um dich wieder voll und ganz auf deine Arbeit zu konzentrieren und am Ende ein gelungenes Ergebnis abzuliefern.