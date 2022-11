Was, wenn ich beim Sex pupsen muss?

Katharina, 15: Ich schlafe schon seit einiger Zeit mit meinem Freund. Aus irgendeinem Grund hab ich beim Sex manchmal das Gefühl, dass ich auf Toilette muss oder dass ich vielleicht aus Versehen pupsen könnte. Deshalb kann ich mich überhaupt nicht entspannen und kriege auch keinen Orgasmus. Mir ist das so peinlich, dass ich auch mit meinem Freund nicht darüber sprechen mag. Was kann ich tun?

Dr.-Sommer-Team: Dann nimm es mit Humor!

Liebe Katharina,

natürlich ist ein Furz beim Sex nicht gerade erotisch. Es ist aber auch kein Grund, sich für den Rest seines Lebens deswegen zu schämen. Außerdem passiert es sehr selten, dass mitten im Sex tatsächlich mal ein hörbarer Pups entweicht. Und selbst wenn - dann nimm es mit Humor. Selber über die eigenen Missgeschicke zu lachen, ist meistens die beste Reaktion. Und wenn Du sagst: "Oh Mensch, ist mir das peinlich! Erzähl das bloß nicht weiter!" wird Dein Schatz sicher auch nur grinsen oder vielleicht auch mit Dir lachen. Aber es gibt Schlimmeres. Oder?

Das Gefühl, beim Sex auf Klo zu müssen, kennen übrigens viele Mädchen. Doch auch da können wir Dich beruhigen. Es fühlt sich vielleicht manchmal so an. Aber wenn Du nicht gerade ein Blasenproblem hast, wird ungewollt nicht einfach beim Sex Dein Urin abfließen. Und auch große Geschäfte passieren beim Sex nicht unabsichtlich. Wenn Du wieder mal so ein Gefühl haben solltest, verändert erst Mal Eure Stellung. Das hilft meistens schon.

Dein Dr.-Sommer-Team