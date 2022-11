Was, wenn er Oralsex will?

Hanna, 15: Letztens hab ich mit meinem Freund rumgeknutscht und wir haben uns auch ausgezogen. Dann hat er meinen Kopf zu seinem Penis geführt. Ich glaube, er wollte, dass ich ihn in den Mund nehme. Aber ich war mir nicht sicher, was ich in diesem Moment überhaupt tun sollte. Könnt Ihr mir sagen, wie ich mich nächstes Mal verhalten soll?

Dr.-Sommer-Team: Überlege Dir, ob Du es auch willst!

Liebe Hanna,

vermutlich hat Dein Freund Deinen Kopf wirklich in Richtung seines Penis bewegt, um Dir zu signalisieren, dass er Lust auf Oralsex hat. Das ist zumindest eine der wenigen Möglichkeiten für ihn, es ohne Worte anzudeuten.

Es ist aber völlig okay, wenn Du bei seinem Versuch aus Unsicherheit nicht darauf eingegangen bist. Denn Du warst offenbar noch gar nicht darauf vorbereitet oder hast selber noch gar nicht über Oralsex bei ihm nachgedacht. Für Dich kam das Ganze also etwas zu früh.

Jetzt weißt Du, dass er diesen Wunsch hat. Das heißt aber nicht, dass Du ihn unbedingt erfüllen musst. Überlege Dir, ob Du Dich wirklich bereit dafür fühlst. Falls nicht, sag es ihm. Zum Beispiel so: "Ich weiß, dass du es Dir wünschst, aber ich möchte es noch nicht. Mir geht das zu schnell."

Wenn Du es doch tun willst, probiere aus, was für Dich okay ist. Du musst Deinen Freund ja nicht gleicht mit dem Mund zum Orgasmus bringen. Ein Kuss seiner Eichel mit Deinen weichen Lippen oder das Umkreisen seiner Penisspitze mit Deiner Zunge sind Möglichkeiten, sich an das Thema Oralsex ran zu tasten. Das genügt für den ersten Versuch. Und wenn Du dann weiter gehen willst, findest Du hier jede Menge weitere Tipps für Oralsex bei ihm.

Mach davon immer nur, was Dir gefällt. Denn es soll auch für Dich schön sein.

Dein Dr.-Sommer-Team

