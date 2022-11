Was tun gegen Rotwerden?

Lerne eine Entspannungstechnik!

Zum Beispiel "Autogenes Training" oder "Yoga". Solche Methoden helfen Dir, Dein Selbstbewusstsein zu stärken und Stress abzubauen. Am besten lernst Du Entspannungsübungen unter Anleitung in der Gruppe. Frag beim Kinder- und Jugendarzt oder bei Deinem Sportverein nach, wo solche Kurse angeboten werden oder wende Dich an eine Jugendberatungsstelle in Deiner Nähe.