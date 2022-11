Was tun beim ersten Date?

David, 15: In der Schule hab ich ein nettes Mädchen kennen gelernt. Wir chatten oft und lange. Diese Woche hat sie sturmfrei. Deshalb haben wir vereinbart, dass wir dann was zusammen machen. Sollen wir dann zu ihr gehen? Oder ist das keine gute Idee für ein erstes Date? Ich mag sie sehr und hätte so gern wieder eine Freundin. Deshalb möchte ich nichts falsch machen. Was ist denn okay beim ersten Date?

Hallo David,

vor dem ersten Date ist wohl jeder aufgeregt. Das gehört einfach dazu. Denn niemand weiß, was alles passieren wird. Deshalb ist ein bisschen Offenheit für den Verlauf des Abends sicher ganz gut. Ein paar Dinge kannst du dir natürlich vorher überlegen, auf die du Lust hast - oder auf die dein Schwarm Lust haben könnte. Macht am besten etwas, wobei ihr euch beide wohl fühlt. Wenn es euch am liebsten ist, dass ihr euch in eurer gewohnten Umgebung trefft, ist das völlig okay. Deshalb spricht gar nichts dagegen, zu ihr zu gehen. Zu Hause ist es gemütlich, ihr habt alles da, was ihr braucht und ihr müsst kein Geld ausgeben. Und dazu kommt noch: An diesem Tag, sind sogar ihre Eltern nicht da. Alles gute Gründe für ein entspanntes Date bei ihr. Oder? Und nur weil ihr in ihrem Zimmer seid, müsst ihr ja nicht gleich in ihrem Bett landen. Das habt ihr in der Hand. Wenn du doch lieber etwas ganz anderes machen möchtest, dann schlage ihr doch einen Kino-Besuch vor. Für das erste Treffen kommt das auch oft gut an. Unten haben wir dir die Top-10 Liste der Mädchen für ein erstes Date aufgelistet. Da ist sicher etwas dabei, worauf ihr beide Lust habt.

Ein tolles Date wünscht dir,

Dein Dr.-Sommer-Team

Top 10 der Mädchen

» 1: Knutschen, schmusen, kuscheln

» 2: Kino

» 3: Sich unterhalten, lange quatschen

» 4: Weggehen, Party machen

» 5: Kerzenschein und Kaminfeuer

» 6: Schöne Musik hören

» 7: Romantische Atmosphäre

» 8: DVD, Video, TV gucken

» 9: In einem Restaurant/Bistro essen

»10: Auf seinem Zimmer sein

Natürlich kannst du auch mehrere Dinge auf einmal machen!

Top 10 der Jungen

» 1: Knutschen, schmusen, kuscheln

» 2: Kino

» 3: Weggehen, Party machen

» 4: DVD, Video, TV gucken

» 5: Auf ihrem Zimmer sein

» 6: Sich unterhalten, lange quatschen

» 7: Sex haben Romantische Atmosphäre

» 8: Schöne Musik hören

» 9: In einem Restaurant/Bistro essen

»10: Zusammen lachen/Spaß haben

Natürlich kannst du auch mehrere Dinge miteinander kombinieren!