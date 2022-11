Was macht der Arzt bei Regelschmerzen?

Gina, 14: Ich hab Regelschmerzen und möchte gerne wissen, was ich dagegen tun kann. Ich hab gelesen, dass ich deswegen zur Frauenärztin gehen kann. Kann sie mir auch helfen, ohne dass ich auf dem gynäkologischen Stuhl untersucht werden muss? Würde da zur Not eine Ultraschalluntersuchung reichen? Und wenn ja, was kostet die? Ich wüsste ja gern, warum ich Regelschmerzen habe.