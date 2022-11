Sex-Facts: Was Jungen im Bett nicht mögen!

Gefühle zu zeigen, ist nicht gerade die Stärke vieler Jungs. Beim Sex kann sich das so auswirken, dass manche Jungs jeden akustischen Ausdruck ihrer Lust lieber runterschlucken - oder leise bleiben - als nur einen lauten Ton von sich zu geben. Schade eigentlich.

Der Grund: Ihnen ist peinlich, wenn andere mitbekommen, dass sie gerade Sex haben. Manche Mädchen sind da etwas unbefangener. Sie geraten in höchster Erregung manchmal in eine Art Ekstase, in der sie gar nicht mitbekommen, dass sie laute Lustschreie von sich geben oder hemmungslos Stöhnen.

Die Folge: Je lauter ein Mädchen beim Sex wird, umso stiller wird ihr Partner. Und der würde ihr dann manchmal gerne einfach den Mund zuhalten, damit nichts von diesem intimen Moment nach außen dringt.

In manchen Situationen - also wenn zum Beispiel die Eltern nebenan im Schlafzimmer sind - macht es Sinn, beim Sex leise zu sein, damit nicht alle etwas davon haben. Macht das am besten vorher klar! Sagt zum Beispiel: "Du, lass uns möglichst leise sein, damit uns meine Eltern nicht hören. Die machen sonst Stress!"