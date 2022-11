Was ist das Weiße in meinem Schlüpfer?

Aylin, 10: Seit ein paar Tagen habe ich etwas Weißes in meinem Schlüpfer. Was ist denn das und wie geht das weg?

Dr.-Sommer-Team: Das ist Ausfluss und ganz natürlich

Liebe Aylin,

keine Sorge. Was Du beobachtet hast, nennt man Ausfluss oder Weißfluss. Alle Mädchen bekommen etwa in Deinem Alter dieses erste Zeichen dafür, dass sie jetzt in die Pubertät kommen. Bei einigen fängt es früher an, bei anderen auch später. Tun kannst Du nichts dagegen. Und das ist auch nicht nötig. Denn der Ausfluss ist eine Art Reinigungsfunktion der Scheide und wichtig für Deine Gesundheit. Jetzt kann es noch einige Monate aber auch Jahre dauern, bis Du Deine erste Regel bekommst. Wann genau das sein wird, ist bei jedem Mädchen anders. Wenn Dich der Fleck in der Unterhose sehr stört, kannst Du dünne Slipeinlagen verwenden. Die kannst Du auswechseln, wenn Du Dich nicht mehr frisch fühlst. Das musst Du aber nicht. Meist ist die Menge des Weißflusses ja so gering, dass der Fleck nicht wirklich stört. Also gewöhne Dich daran. Du wirst eben jetzt eine junge Frau. Und das gehört auch dazu.

Dein Dr.-Sommer-Team

