Was Girls beim Sex nicht mögen!

Die Vorlieben beim Sex können zwar sehr verschieden sein. Ein paar Dinge gibt es allerdings, die fast alle Mädchen beim Sex nicht mögen. Hier erfährst Du zehn Dinge, die Girls im Bett nicht gut finden!

Nur auf den Penis gucken!

Klar! Es ist ein erregender Anblick, zu sehen, wie Dein Penis in ihre Scheide gleitet. Aber das sollte nicht Deine ganze Aufmerksamkeit beanspruchen. Du schläfst ja nicht nur mit ihrer Scheide, sondern mit dem ganzen Mädchen. Schau auch auf die anderen Bereiche ihres schönen Körpers oder in ihre Augen. Berühre sie überall und verwöhne sie. So weiß sie, dass es auch um sie geht - nicht nur um den Sex.

Brüste kneten!

Sicher sind auch Berührungen an den Brüsten schön. Und wenn es richtig zur Sache geht, ist es vielleicht auch angenehm, wenn Du sie etwas fester anfasst. Aber die Brüste sind empfindlich und nicht jedes Mädchen mag es, wenn sie geknetet werden.

Geruch!

Eigengeruch kann schön sein. Aber wenn Du weißt, dass Du einem Mädchen näher kommen möchtest, dann checke vorher: Rieche ich noch gut oder ist es schon etwas zu intensiv? Lieber ein Mal mehr frisch gemacht, als zu riskieren, dass sie nie Nase rümpft. Das gilt vor allem für den Penis. Müffeln aus der Hose geht gar nicht!

Vergleiche!

Selbst wenn Du sagst: "Mit Dir ist es viel schöner als mit meiner Exfreundin!" Das ist ein Vergleich und der stresst die meisten Mädchen - ob sie es wollen oder nicht. Denn sie haben vielleicht Angst, dass sie in einem anderen Bereich nicht so toll sind, wie Deine Exfreundin. Oder sie stellen sich durch den Vergleich vor, wie Du mit Deiner Ex Sex hattest. Und das ist wirklich nicht gut für die Stimmung.

Wenn Du Deiner jetzigen Freundin etwas sagen möchtest, sag lieber, wie es beim Sex mit IHR ist: Schön, toll, super. . . Und Vergleiche mit der Ex lässt Du einfach bleiben.

Sex während der Regel!

Einigen Jungen und auch Mädchen macht es nichts aus, ob das Mädchen gerade seine Regel hat, oder nicht. Sie schlafen trotzdem miteinander. Die meisten Mädchen fühlen sich allerdings in dieser Zeit nicht sehr wohl und möchten dann auch keinen Sex. Wenn Du nicht weißt, wie es bei Deiner Freundin ist: Frag sie einfach.

Pupsen!

Du bist so richtig schön entspannt und hast kein Problem einfach einen fahren zu lassen. Im Gegenteil: Für Dich ist das entspannend! Okay. Es kann aber sein, dass das Mädchen neben Dir ganz anders darüber denkt. Wenn Du sie nicht vergraulen willst, dann lass es also lieber. Wenn Du nicht drauf verzichten willst, dann sag ihr: "Mach doch auch, wenn Du willst!" Aber willst Du, dass sie pupst? Wie wäre das für Dich?

Beim Oralsex im Mund kommen

Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Geschmackssache. Viele Mädchen finden es eklig, Sperma in den Mund zu bekommen. Wenige finden es erregend oder dulden es einfach, weil es ihnen nichts ausmacht. Aber verlasse Dich nicht darauf, dass sie es toll findet. Dass sie Dich liebt heißt nicht, dass Ihr Dein Sperma super schmeckt. Du weißt nicht, wie sie darüber denkt? Dann sag einfach: "Ich komme gleich!" wenn Du es spürst. Dann kann sie entscheiden, wohin die Samenflüssigkeit kommt. In ihren Mund, auf den Bauch, das Bett oder sonst wo hin.

Egoismus!

Wenn Du vor lauter Erregung zu schnell zum Orgasmus kommst, ist das okay. Auch, wenn es Dich nervt. Aber schließlich ist es nun mal so, dass das schwer zu steuern ist. Und das kannst Du ihr ja auch erklären, falls sie es noch nicht weiß. Dann wird sie es Dir auch nicht vorwerfen, wenn sie merkt, dass es Dich selber stört.

Wenn ein Mädchen aber das Gefühl bekommt, dass es dem Jungen nur um schnelle Befriedigung geht, wird es das nicht lange mitmachen. Also nimm Dir Zeit, dass Deine Freundin auch tolle sexuelle Gefühle erleben kann.

Drängeln!

Du hast oft mehr Lust als sie? Das gibt es recht häufig. Trotzdem respektiere ihre Stimmung. Du kannst versuchen, Deine Freundin in eine andere Stimmung zu bringen. Sie wird aber wahrscheinlich abblocken, wenn Du zu auffällig drängelst.

Auf Verhütung pfeifen!

Wer das Thema Verhütung nicht ernst nimmt, riskiert nicht nur eine unentspannte Freundin, sondern auch eine Schwangerschaft und eine Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Jungen, die keine Verantwortung für Verhütung übernehmen wollen, stehen vor einem Mädchen nicht gut da. Also informiere Dich über Verhütung und sei bereit, Kondome zu verwenden.