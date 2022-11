Was finden Mädchen romantisch?

Torben, 15: Ich bin seit zwei Wochen mit meiner Freundin zusammen. Deshalb bin ich noch nicht ganz sicher, was sie alles gut findet. Ich möchte sie aber so gern nächste Woche mit einem ganz romantischen Date überraschen. Aber wie mach ich das? Habt ihr ein Paar Tipps für mich, was Mädchen auf jeden Fall romantisch finden? Ich will nämlich nichts falsch machen.

Dr.-Sommer-Team: Oft das selbe, wie Jungen!

Lieber Torben,

was genau deiner Freundin am besten gefallen würde, musst du selber herausfinden. Denn nicht jedes Mädchen findet die selben Dinge romantisch. Was aber viele Mädchen mögen ist: Kerzenschein, schöne Musik, ein Liebesfilm, leckeres Essen oder Süßigkeiten, liebe Worte, Umarmungen, Kuscheln und noch vieles mehr. Für dich ist vor allem wichtig, dass du über zwei Dinge nachdenkst. Erstens: Was gehört für dich zu einem schönen Abend? Denn wenn du dich wohl fühlst, wird es ziemlich sicher auch für sie schön sein. Und zweitens: Womit möchtest du ihr eine Freunde machen? Das ist wichtig, weil Mädchen gern spüren, dass sich der Junge Gedanken gemacht hat. Das muss nichts Großes sein. Aber sie darf ruhig merken, dass du etwas extra für sie vorbereitet hast. Frag sie doch mal heute nebenbei, was zum Beispiel ihre Lieblings-Süßigkeit ist. Die hast du dann bei eurem Date dabei oder auf dem Tisch stehen. Sie weiß sofort: Das hat er extra für mich gemacht. Und das wir sicher ein Lächeln auf ihre Lippen zaubern. Also mach dir keinen Stress. Es sind oft Kleinigkeiten, mit denen du ihr zeigen kannst, dass sie dir wichtig ist. Probier es aus!

Ein schönes Date wünscht dir

Dein Dr.-Sommer-Team!

