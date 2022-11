Was es außer Binden und Tampons noch gibt!

Je nach Blutungsstärke sollte die Kappe spätestens nach zehn Stunden entleert werden. Wer nicht einschätzen kann, wie voll die Kappe schon ist, kann sie jederzeit herausnehmen und nachsehen. Das geht so: Einfach am Ende der Kappe ziehen, das kurz hinter dem Scheideneingang leicht zu erreichen ist. Der Inhalt kann in die Toilette entleert werden.

Das Tragegefühl ist prima, weil die Kappe nicht zu spüren ist. Falls doch etwas stört, sitzt sie entweder nicht richtig, oder es sollte ein kleineres Modell ausprobiert werden. Nicht gleich aufgeben, wenn es am Anfang ungewohnt ist. Genau wie bei Tampons braucht es ein wenig Geduld und Übung, bis der Gebrauch selbstverständlich wird.

Größe:Je nach Modell bekommst Du sie mit einem Durchmesser zwischen etwa vier bis fünf Zentimetern und einer Länge zwischen 4,5 und knapp sechs Zentimetern. So können sie zwischen zehn bis 24 ml Flüssigkeit auffangen. Das ist absolut ausreichend. Denn während der ganzen Menstruation verliert ein Mädchen etwa zwischen 60 und höchstens 200 ml. Also ungefähr eine halbe Tasse.

Preis: Die Kappen kosten zwischen 14 und 30 Euro und halten mehrere Jahre. Preis und Eigenschaften zu vergleichen, lohnt sich also.

Material: Je nach Produkt bestehen die Kappen aus Latex, Silikon oder dem Kunststoff TPE.