Warum zusammen schweigen...

In einer Beziehung ist es meistens so, dass eher über Probleme redet, und in Situationen, in denen man rundum glücklich ist, einfach nichts sagt. Ein Lächeln im Gesicht, ein Kuss, eine Umarmung - Liebe, Zuneigung und Glück bedürfen manchmal nicht vieler Worte. Es ist ein wunderbares Gefühl, die Anwesenheit des anderen genießen zu können, ohne was zu sagen. Deshalb lass Dich nicht verunsichern, wenn Dein Schatz und Du mal nichts zu reden habt! Solange Ihr Euch miteinander wohl fühlt, können in vielen Situationen Worte wirklich überflüssig sein.