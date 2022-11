Warum wird der Penis schlaff, wenn ich das Kondom überrolle?

Nick, 15: Eigentlich möchte ich beim Sex ein Kondom benutzen, weil das meiner Freundin und mir lieber ist. Aber schon bei unserem ersten Mal wurde mein Penis schlaff, als ich es über- rollen wollte. Wir haben dann später ohne Kondom miteinander geschlafen. Meine Freundin nimmt ja noch die Pille. Bei weiteren Versuchen ist das Gleiche passiert. Aber wenn ich allein bin und ein Kondom über den Penis rolle, klappt es immer. Woran liegt das?

DR.-SOMMER-TEAM: Vielleicht macht es dich nervös, wenn deine Freundin zusieht!

Hallo Nick! Da verhältst du dich völlig korrekt und willst bei der Verhütung auf Nummer sicher gehen ? und dann macht dir dein Körper einen Strich durch die Rechnung. Das ist ärgerlich, ganz klar. Aber du schreibst, in Abwesenheit deiner Freundin bleibt dein Penis beim Überrollen des Kondoms steif. Gut möglich, dass es noch sehr ungewohnt und vielleicht auch peinlich für dich ist, wenn deine Freundin zusieht. Falls das stimmt, sag ihr das ruhig und dreh dich kurz in eine andere Richtung, um das Kondom über deinen Penis zu ziehen. Sie wird das sicher verstehen, denn vermutlich hat sie ebenfalls ein paar kleine "Intimitäten" (zum Beispiel: Tampon wechseln), die sie lieber ohne Zuschauer erledigt. Außerdem sind viele am Anfang einer neuen sexuellen Beziehung noch unsicher und nervös. Das ist völlig normal und legt sich mit der Zeit. Übrigens: Falls sie mag, kann sie ja auch mal das Kondom über deinen Penis rollen. Dann wird aus der störenden Kondomgeschichte vielleicht sogar ein tolles neues Erlebnis beim Sex.

Liebe Grüße, dein Dr. Sommer-Team

