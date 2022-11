Warum hab ich feuchte Träume?

Das kannst du tun!

Was an diesen Spermaflecken findest du denn so ekelhaft? Liegt es vielleicht daran, dass du dich für die Flecken in deiner Schlafanzughose schämst, weil die deiner Mutter beim Waschen bestimmt auffallen? Oder ist dir das unangenehm, weil deine Eltern die Flecken vielleicht so interpretieren, dass du häufig onanierst?

Aufgeklärte Eltern wissen natürlich, dass Jungs nächtliche Ergüsse haben. Und sie wissen auch, dass fast jeder Junge onaniert. Klar, dass dann natürlich auch Spermaspuren zurückbleiben. Das ist ganz normal und kein Grund sich zu schämen. Schließlich kriegen Mädchen auch regelmäßig ihre Tage und bluten dann auch mal ihren Slip oder ihren Schlafanzug voll. Das ist einfach so.

Freunde dich mit deinem Sperma an!

Da dein Körper ein Leben lang Sperma produziert, solltest du dich mit dieser Körperflüssigkeit mehr anfreunden. Vielleicht fällt dir der Umgang mit deinem Sperma leichter, wenn du dich mehr damit beschäftigst.

» Teste mal, wie es sich an fühlt und wie es riecht. Verreib zum Beispiel dein Sperma auf den Händen - so wie du eine Handcreme verreibst. Du wirst feststellen, dass es ziemlich schnell eintrocknet und auch einen angenehm nussigen Geruch entfaltet.

» Schau dir auch mal einen Tropfen deines Spermas unterm Mikroskop an. Es ist ziemlich spannend, deine Samenzellen stark vergrößert zu betrachten und zu beobachten wie sie sich bewegen.

Trag nachts einen Slip!

Willst du verhindern, morgens in einem "mit Ejakulat beschmierten Schlafanzug aufzuwachen", dann trag vorübergehend nachts einfach einen weißen Baumwollslip, der deinen Erguss aufsaugt.

Befriedige dich öfter mal selbst!

Andere Möglichkeit: Onaniere einfach öfters! So leerst du dein Sperma-Reservoir selbst. Dann muss dein Körper nicht dafür sorgen, dass Platz für den Nachschub geschaffen wird und die nächtlichen Ergüsse nehmen stark ab. Beim Onanieren kannst du ja zum Beispiel ein helles Handtuch unterlegen oder das Sperma mit einem Papiertaschentuch auffangen. Dann gibt's auch keine Flecken.

