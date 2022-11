Warum dürfen Jugendliche keine Pornos gucken?

Dr.-Sommer-Team: Aus Sorge, dass sie davon irritiert werden.

Du wirst nicht krank davon, wenn Du Dir einen Porno anschaust. Allerdings sind Pornos erst ab 18 Jahren erlaubt, damit Kinder und Jugendliche nicht durch diese Bilder irritiert oder verängstigt werden. Und damit jeder Junge und jedes Mädchen die Möglichkeit hat, seinen Körper und seine Sexualität selber zu entdecken anstatt sich an Pornobildern zu orientieren.

Was im Film angeblich toll ist, kann für Dich total unpassend oder sogar schmerzhaft sein. Außerdem sollen Kinder und Jugendliche davor bewahrt werden, dass sie auf extrem eklige oder gewalttätige Sexfilme stoßen, wenn sie im Internet surfen. Denn schließlich weiß niemand bevor er oder sie ein Video anklickt, was auf ihn zukommt. Das Gesetzt ist also zu Deinem Schutz da.