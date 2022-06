Vielfalt erkennen: Für die Unentschlossenen | #ItsMe

Unentschlossenheit: So fühlt es sich an

Unentschlossenheit fühlt sich an, wie im Schlamm festzustecken. Du scheinst nicht voranzukommen. Dabei können schon kleine Fragen, wie welches Outfit man anziehen soll nervig sein. Klar, dass dann die großen Fragen, wie welche sexuelle Orientierung man hat oder welchen Job man machen soll, RICHTIG lähmen können.



Und während andere an einem vorbeiziehen, ganz genau zu wissen scheinen, was sie wollen und wer sie sind, steht man selbst auf der Pannen-Spur und wird abgehängt.

Nachdenken und zögern? Ganz normal

Der Grund für Unentschlossenheit ist die Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Auch was andere über einen denken könnten, schwirrt oft im Kopf herum, wenn es um Fragen des Lebens geht. Oder du willst alles perfekt machen und weißt deshalb nicht, wie du entscheiden sollst.



Es ist normal, wenn du unentschlossen bist.

Wer allerdings gar nicht in der Lage sein sollte, Entscheidungen zu treffen oder exzessiv über Dinge nachdenkt, sollte sich ärztlichen Rat holen. Unentschlossenheit kann ein Symptom von Angstzuständen oder Depressionen sein.

Allerdings ist das nicht die alltägliche Unentschlossenheit, die Menschen mit diesem Charakterzug zu schaffen macht.

Doch als ob es nicht schon anstrengend genug wäre, mit einer Entscheidung zu kämpfen, kommt auch noch der Druck von außen. Immerhin: Die Gesellschaft scheint Menschen, die Entscheidungen leicht treffen können zu belohnen. Wer Risiken mit einem Schulterzucken und leichtfertig eingeht, wirkt stark und cool. Wer das nicht kann hingegen, eher grübelt und nachdenkt, hingegen oft schwach und unzuverlässig.

Ganz schön unfair, denn Unentschlossenheit ist nicht das Problem, als das es die Gesellschaft gern hinstellt!

"It’s Me": Für die Unentschlossenen

Unentschlossenheit ist nichts außergewöhnliches! Manche Entscheidungen treffen sich einfach nicht so leicht. Lass dir von anderen nicht sagen, wie du sein sollst! Die Kampagne "It's Me" von BRAVO GiRL! und Instagram setzt ein Zeichen für wahre Vielfalt! StefaNikolic / iStock

Die Kampagne "It's Me" von BRAVO GiRL! und Instagram setzt genau hier an: Nicht du musst dich verändern und im Leben immer genau wissen, was du willst und wer du bist! Stattdessen sollte die Allgemeinheit akzeptieren, dass jeder Menschen seine eigene Geschwindigkeit hat.

Das Unfaire: Die Ansprüche der Gesellschaft an junge Frauen und Mädchen sind hoch!

Sie sollen die Schule rocken, am besten schon mit 13 Jahren wissen, was sie mal werden wollen. Ihnen wird geraten, sich doch in (angeblichen) Männerberufen zu behaupten und neben der Karriere sollen sie eine gute Mama sein.

Bist du nicht hetero-sexuell, musst du wissen, was du stattdessen bist. Bi? Lesbisch? Cis? Entscheide dich – aber so oder so, sollen junge Frauen auf jeden Fall nach Liebe streben!

Ganz schön viele Entscheidungen und viel verlangt!

Schluss damit!

Nicht die Mädchen und Frauen müssen sich verändern und an die Gesellschaft anpassen! Sondern die Gesellschaft muss lernen zu akzeptieren, dass Unentschlossenheit kein Hindernis ist! Entscheidungen dürfen sehr wohl ihre Zeit dauern.

Zusammen mit Instagram setzt BRAVO GiRL! ein Zeichen gegen diesen gesellschaftlichen Druck. Die Kampagne "It’s Me" steht für die Anerkennung wahrer Vielfalt – und dazu gehört auch, alle Facetten eines Charakters zuzulassen und zu respektieren! Unter anderem eben: Unentschlossenheit.

"It’s Me"-LOVE-Mentorin Lou: "Lass dir Zeit!"

Wie das im Leben so ist: Manche Entscheidungen sind noch viel schwerer zu treffen als andere. Erst recht, wenn diese Entscheidungen mit dem Herzen getroffen werden müssen und man dafür erst sich selbst kennen lernen muss! Dazu gehört auch zu erkennen – und zu benennen – welche sexuelle Orientierung man hat.

Lou (@loucafee)weiß: Bei Entscheidungen sollte man auf sein Bauchgefühl und Herz hören! F.L.Lange / BRAVO

Doch es braucht Zeit diesen Weg zu gehen. Das weiß auch "It’s Me"-LOVE-Mentorin Lou (@loucafee). Die Creatorin will die LGBTQ+ Community und besonders lesbische Frauen und Mädchen in ihrem Selbstbewusstsein bestärken: "Ich bin in Sachen Liebe meinen eigenen Weg gegangen – WEIL: ich auf mein Bauchgefühl gehört habe", so Lou im Interview mit BRAVO GiRL!.



Die eigene Sexualität zu entdecken, darf und soll aber durchaus seine Zeit dauern: "Ich rate Personen, die vorhaben, sich zu outen, nichts zu überstürzen. Der richtige Zeitpunkt wird kommen!"

Egal an welcher Stelle du dich also in deiner queeren Reise befindest: ob du schon genau weißt, wie du tickst, es aber noch nicht verraten möchtest. Oder ob du vielleicht erst eine kleine Ahnung hast, dass heteronormative Liebes-Bilder (also typisch Mann/Frau) sich für dich nicht "richtig" anfühlen – lass dich nicht stressen.



Das ist deine Liebe. Sie gehört nur dir. Und Unentschlossenheit ist kein Fehler, sondern dein Weg, dich selbst kennen zu lernen.

Unentschlossenheit hat Vorteile

Viele Menschen machen aus Unentschlossenheit ein Problem, das die betreffende Person lösen und vermeiden sollte. Doch auch Unentschlossenheit hat auch Vorteile!

So kann einem das Zögern dabei helfen, wirklich gründlich über eine Situation nachzudenken. Du sammelst alle Infos und Fakten, bevor du entscheidest.

Wenn es dir schwer fällt eine Entscheidung zu treffen ist das auch ein gutes Zeichen: Diese Sache ist dir wichtig!

Wichtig ist: Entscheide in deinem Tempo.

"It’s Me": Sei du selbst

Zusammen mit Instagram setzt BRAVO GiRL! ein Zeichen gegen gesellschaftlichen Druck. Die Kampagne "It’s Me" steht für die Anerkennung wahrer Vielfalt – und dazu gehört auch, alle Facetten eines Charakters zuzulassen und zu respektieren!

Für noch mehr Inspiration findest du unter unserem "It's Me"-Webseiten-Channel viele Inhalte!

Folge uns auch auf Instagram unter @bravogirlmagazin und lass dich auch von den weiteren "It's Me" Mentorinnen inspirieren:

